No es la primera vez que lo hace. En las elecciones PASO en Alta Gracia donde protagonizó desde el Concejo Deliberante con sus fieles adeptos a su proyecto su rotundo desacuerdo, no se presentó a disputar la interna. Después de semanas de profundo hermetismo sobre su presentación encabezando la lista de «Unión por Alta Gracia», a minutos del cierre de listas finalmente no se presentará el espacio.

En un comunicado de prensa difundido alrededor de las 23 horas de este lunes, último día para la presentación de listas para competir en las elecciones municipales del próximo 17 de septiembre, la incertidumbre sobre la participación del legendario peronista local, Walter Saieg, se terminó de develar.

«Unión por Alta Gracia nació como expresión de trabajo social y político, que pretende superar no sólo las diferencias ideológicas y sectoriales, sino también las coyunturas eminentemente electorales», reza el comunicado.

Más abajo explican que «Nuestra agrupación tomó la decisión de no ser parte de este proceso electoral, para lo cual no presentará lista de candidatos para las elecciones municipales».