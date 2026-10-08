Este viernes 9 de octubre a las 21 horas, el Cine Teatro Monumental Sierras recibirá a Wali Iturriaga, el multifacético artista y fenómeno de las redes sociales, que llega a la ciudad para presentar su nuevo espectáculo: «Cachicalientas Tour».

Después de conquistar Mar del Plata durante varias temporadas consecutivas y de recorrer escenarios de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, el creador de la entrañable «Jenny» regresa con una propuesta completamente renovada. Con casi 19 millones de seguidores en sus plataformas y videos que superan los 4 billones de reproducciones, Wali Iturriaga se ha consolidado como uno de los personajes humorísticos más queridos de la actualidad.

«Cachicalientas Tour» es un show explosivo donde La Jenny despliega todo su universo a través de monólogos filosos, situaciones delirantes, canciones e improvisaciones. Con una interacción permanente con el público, la obra aborda con muchísimo humor temas como las relaciones, las redes sociales, los viajes, las nuevas generaciones y esas situaciones absurdas de la vida cotidiana que todos vivimos, convirtiendo cada función en una experiencia única.

Una invitación ideal para reírse sin parar, reconocerse en cada historia y arrancar el fin de semana largo de la mejor manera. La función será este viernes 9 de octubre a las 21:00 hs en el emblemático Cine Teatro Monumental Sierras. Las entradas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse a través del portal autoentrada.com.