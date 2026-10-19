El viernes 23 de octubre, entre las 19 y las 21, se llevará adelante la cuarta edición del Festival FusionArte en el Cine Teatro Monumental Sierras, titulada «mundo de fantasías».

Se trata de un evento inclusivo pensado para celebrar y visibilizar el talento artístico de personas con discapacidad, fomentando la integración y la expresión en comunidad.

El festival es organizado por la Fundación Espacios, Crecer, Sisame, Taller Protegido y el Rotary Club Alta Gracia Tajamar. Acompaña la Municipalidad de Alta Gracia.

El Fusion – Arte nació en 2023. «Tras el éxito de la edición 2025, ‘Las décadas de nuestra historia’, este año nos volvemos a encontrar para vivir una jornada mágica», anuncian desde la organización.