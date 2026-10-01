El boleto del transporte interurbano en Córdoba aumentó 14,68% a partir de este 1° de octubre. La actualización fue autorizada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos. El tramo Alta Gracia- Córdoba quedó en 6.500 pesos.

El boleto del transporte interurbano en Córdoba aumentó 14,68% a partir de este jueves 1° de octubre. La actualización fue autorizada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP) mediante la Resolución 132/2026, publicada en el Boletín Oficial el 29 de septiembre.

El incremento estaba previsto para comenzar a regir desde este jueves, aunque algunas empresas adelantaron la aplicación de las nuevas tarifas y comenzaron a cobrar los valores actualizados desde el miércoles. La modificación tomó por sorpresa a pasajeros que llegaron a la Terminal de Córdoba para realizar sus viajes habituales.



Con la nueva actualización, viajar desde Córdoba capital a Carlos Paz cuesta $6.500, mientras que el boleto a La Calera quedó en $4.100. Para otros destinos, los valores son: Villa Allende $3.950, Río Ceballos $5.000, Salsipuedes $7.000, Cosquín $10.000, Río Tercero $15.000, Jesús María $15.600, Capilla del Monte $21.000, Cruz del Eje $27.000, Villa de Soto $29.000 y Villa Dolores $47.300.

Se trata del segundo aumento del transporte interurbano durante 2026. En enero, el ERSEP había autorizado una suba del 9,51% sobre la tarifa básica kilométrica. Con el nuevo ajuste, los boletos acumulan un incremento del 24,2% en lo que va del año.

Fuente: LNM