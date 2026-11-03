Se aconseja reforzar las medidas de prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y mosquitos, así como de accidentes con animales ponzoñosos. Ante la participación en eventos multitudinarios, es importante mantener al día el carné de vacunación, especialmente contra el sarampión, y prestar atención a la aparición de síntomas. Se recuerda la importancia de acudir a un centro de salud ante síntomas compatibles con enfermedades transmisibles o frente a una picadura o mordedura de un animal ponzoñoso.

Ante la visita del Papa León XIV a la provincia, prevista para el lunes 9 y martes 10 de noviembre, el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Salud, recomienda reforzar las medidas de prevención para reducir los riesgos asociados a las concentraciones masivas de personas.

La movilidad de visitantes y las aglomeraciones pueden favorecer la transmisión de enfermedades infecciosas y la aparición de brotes de origen alimentario. Por este motivo, se recuerda la importancia de adoptar cuidados relacionados con el consumo de alimentos y agua, la prevención de picaduras de mosquitos, los accidentes con animales ponzoñosos y la actualización de los esquemas de vacunación.

Enfermedades transmitidas por alimentos

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) se producen al consumir agua o alimentos contaminados con bacterias, virus o parásitos. Para reducir los riesgos durante las jornadas de movilización, se recomienda:

Consumo seguro de agua: beber únicamente agua embotellada y sellada. Evitar el uso de hielo de procedencia desconocida.

Selección de alimentos: consumir comidas completamente cocidas y calientes. Evitar ensaladas crudas, embutidos expuestos al sol y alimentos de puestos ambulantes que no cuenten con la habilitación correspondiente.

Higiene de manos: utilizar alcohol en gel con una concentración mínima del 70 % antes de ingerir alimentos, cuando no se disponga de agua limpia y jabón.

Conservación de viandas: trasladar los alimentos en conservadoras térmicas con refrigerantes. No consumir comidas que hayan permanecido más de dos horas fuera de refrigeración.

Ante la aparición de náuseas, vómitos, diarrea, fiebre o dolor abdominal intenso, se debe acudir a un centro de salud y evitar la automedicación.

Prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos

Los encuentros al aire libre pueden aumentar la exposición a picaduras. Además, el desplazamiento de personas provenientes de zonas con circulación viral puede favorecer la introducción de enfermedades en lugares susceptibles.

Para quienes participen de vigilias, misas campales y recorridos al aire libre, se recomienda:

Uso de repelente: aplicar productos con ingredientes activos recomendados, como DEET, IR3535 o icaridina, y respetar las indicaciones del envase para su reaplicación.

Vestimenta adecuada: utilizar ropa de manga larga, pantalones largos y medias, preferentemente de colores claros.

Eliminación de criaderos: evitar la acumulación de botellas, latas y envases que puedan juntar agua y convertirse en criaderos de mosquitos.

Si durante el viaje o en las dos semanas posteriores aparecen fiebre, dolores musculares o articulares intensos, dolor detrás de los ojos o erupciones en la piel, se debe concurrir al centro de salud más cercano e informar sobre la participación en el evento.

Prevención de accidentes con animales ponzoñosos

El uso de predios abiertos, campos y zonas de acampada puede aumentar la exposición a ofidios, escorpiones y arañas.

Para prevenir picaduras y mordeduras, se aconseja:

Revisión de calzado y pertenencias: sacudir botas, zapatillas, mochilas y bolsas de dormir antes de utilizarlas o introducir las manos.

Protección al caminar: usar calzado cerrado y evitar caminar descalzo, especialmente durante la noche.

Manipulación segura: no introducir las manos en huecos de árboles, debajo de piedras, leña o grietas sin protección. Tampoco se debe tocar ni intentar capturar animales ponzoñosos.

Gestión de residuos: mantener la basura en bolsas cerradas y alejada de los lugares de descanso para evitar atraer insectos y roedores.

Ante una picadura o mordedura, se debe acudir de inmediato al puesto sanitario o centro de salud más cercano. Es importante mantener a la persona en reposo y lavar la zona afectada con agua y jabón. No se deben realizar cortes ni colocar ligaduras o torniquetes. Si es posible, se recomienda tomar una fotografía del animal sin intentar acercarse o capturarlo, para facilitar su identificación por parte del equipo de salud.

Sarampión: revisar los esquemas de vacunación

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por el riesgo de propagación del sarampión en Sudamérica, en un contexto de bajas coberturas de inmunización en distintos países y una importante circulación internacional de personas.

Por este motivo, se recuerda a la población la importancia de adoptar medidas preventivas antes de trasladarse o participar de actividades multitudinarias: