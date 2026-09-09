La Fiscalía de 2° Turno de Alta Gracia dispuso también la imputación de una agente femenina que participó del operativo, por «hechos delictivos cometidos dentro de su función policial».

Durante las primeas horas de este miércoles y tras la declaración de las víctimas, la Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple de 2° Turno de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Otonello, dispuso la detención en Bouwer del agente que está acusado de agredir violentamente a dos jóvenes de 16 años entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, en el sector conocido como «Camino de los Lecheros», tras una persecución que inició en el parque del Sierras Hotel.

Además, se dispuso desde la Fiscalía la imputación de una agente femenina de policía que participó del operativo investigado, por «hechos delictivos cometidos dentro de su función policial», según expresa un comunicado oficial.

El parte emitido desde las oficinas de Peralta Otonello detalla que las medidas se dispusieron luego de tomar declaraciones a las víctimas, dos jóvenes de 16 años, entre otras diligencias encomendadas a personal comisionado de la Dirección General de Control de Conducta Policial, dependiente de Jefatura de la Policía.

Los oficiales implicados en la investigación forman parte de la Departamental Santa María de la Policía.

Cómo fue el ataque

“Los dos chicos, que son amigos, iban a bordo de una moto y a pocas cuadras de salir del parque (del Sierras Hotel) un móvil policial les prende las sirenas y les tira la camioneta encima. Ante esa situación, ellos se asustan”, contó a La Nueva Mañana el abogado Axel Aurich, que representa a las familias de los chicos, y agregó: “No tenían carnet, les dio miedo y siguieron”.

Según relató el letrado, los adolescentes avanzaron unas diez cuadras y después frenaron en el Camino de Los Lecheros. Era sábado por la madrugada, estaba oscuro y el momento era tenso. “¿Les parece gracioso esto de escaparse?”, les habría dicho el agente, tras lo cual empezó a atacarlos.

“El Policía prácticamente no media palabra, simplemente va y los golpea. Pero no les pidió nada. No activó ningún protocolo, ninguna verificación de nada. Y después de quebrarle la pierna a uno de los chicos, tampoco lo asistió”, contó Aurich y añadió que los adolescentes quedaron en el piso.

“La situación es de agresión total, no les pidió nunca el DNI, no les pidió el carnet de conducir siquiera. Tampoco les preguntó el nombre, solo los golpeó porque no frenaron. Y la golpiza paró porque la otra agente, que era una femenina, cuando vio que la situación se le iba de las manos, intentó pararlo. Pero lo frena y a los chicos los dejaron ahí tirados, heridos”.

Tras los golpes, los chicos lograron subirse a la mato y pedir ayuda a sus familas. Uno de ellos fue trasladado al hospital para ser asistido por la lesión en la pierna. Y luego de eso, ambas familias, hicieron la denuncia en la Unidad Judicial.

“Estuvieron varias horas allí esperando, hasta que finalmente les tomaron la denuncia”, contó el abogado y aclara que el ataque ocurrió el viernes a la noche y recién ayer martes, las madres de los chicos tuvieron la reunión con el Tribunal de Conducta.

Fuente: LNM