Tras los incidentes registrados en las últimas horas, se realizó un operativo conjunto entre la Policía, el Municipio y las autoridades judiciales. El material de videovigilancia será aportado para identificar a los presuntos involucrados y determinar responsabilidades.

Ante los hechos de violencia registrados en las últimas horas en el Parque del Sierras Hotel, personal policial intervino en el lugar con el objetivo de controlar la situación, resguardar la integridad de las personas presentes y llevar adelante el desalojo preventivo del predio.

El operativo se desarrolló de manera coordinada con el Municipio, a través de la Guardia Local, y con las autoridades judiciales competentes. El trabajo conjunto permitió reforzar la presencia preventiva, ordenar la desconcentración de los asistentes y restablecer las condiciones de seguridad en el sector.

En el marco de las actuaciones, se informó que se encuentra disponible el material registrado por las cámaras de videovigilancia municipales, que será puesto a disposición de la Justicia para avanzar en la identificación de las personas presuntamente involucradas y establecer las responsabilidades individuales que pudieran corresponder.

Asimismo, las autoridades remarcaron que los episodios de violencia no representan el comportamiento de la mayoría de los jóvenes que concurren habitualmente al lugar y señalaron que continuarán trabajando de manera conjunta para prevenir nuevos incidentes, fortalecer los controles y promover una convivencia segura.

El objetivo es preservar la integridad de vecinos y visitantes, mantener el orden público y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. En ese sentido, se solicitó a la comunidad colaborar con las indicaciones del personal policial, la Guardia Local y los demás organismos intervinientes.