La joven fue atacada con un arma blanca dentro de su casa. Para detener la agresión, fingió estar muerta. Un adolescente de 17 años, vecino de la víctima, quedó imputado.

Una adolescente de 16 años sobrevivió a un intento de femicidio ocurrido en su vivienda de barrio Los Filtros, en La Calera. La joven fue agredida con un arma blanca y sufrió heridas en la cabeza, el cuello y los brazos. Tras el ataque debió recibir asistencia médica y actualmente se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con la investigación, la agresión ocurrió el 23 de septiembre, cuando la adolescente regresaba a su casa. En ese momento habría sido sorprendida por otro adolescente, de 17 años, quien habría ingresado a su casa. La joven recibió golpes y luego fue atacada con un cuchillo. En medio de la situación, habría fingido estar muerta para lograr que cesara la agresión.

La causa tuvo un cambio en su calificación a partir del avance de la investigación. El adolescente fue imputado por homicidio doblemente agravado por violencia de género y alevosía, en grado de tentativa, en concurso real con violación de domicilio. Por el momento, permanece alojado en el Complejo Esperanza mientras continúa la investigación judicial.

Durante los procedimientos realizados en el marco de la causa se secuestró un cuchillo con aparentes manchas de sangre y prendas de vestir que serán sometidas a peritajes. La investigación busca determinar las circunstancias del ataque y reunir elementos que permitan establecer qué ocurrió antes, durante y después de la agresión.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

Fuente: LNM