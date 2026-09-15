Un joven de 21 años fue aprehendido este lunes acusado de agredir físicamente a una mujer de 19 años en un hecho ocurrido en la vía pública.

El episodio se registró alrededor de las 18:35, en la intersección de las calles Mariano Moreno y Luppi. Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Patrulla Preventiva intervinieron luego de que personal de la Guardia Local advirtiera que un hombre estaba agrediendo físicamente a una mujer.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron al presunto agresor y entrevistaron por separado a la joven, quien presentaba lesiones visibles en el rostro compatibles con golpes.

Ante esta situación, el hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la autoridad judicial competente. En tanto, la mujer fue trasladada al Hospital local para recibir asistencia médica y posteriormente derivada a la Unidad Judicial, donde se continuaron con las actuaciones correspondientes.