El agente de 30 años, integrante del CAP 2, agredió a su novia en la puerta de un supermercado. La mujer logró escapar y denunciar lo sucedido.

Este jueves, un oficial de la Policía de Córdoba quedó detenido por un grave hecho de violencia de género. El agente de 30 años, integrante del Comando de Acción Preventiva (CAP) 2, agredió a su pareja en la vía pública y disparó con un arma reglamentaria en medio de una discusión.

El ataque ocurrió durante la madrugada frente a la sucursal del supermercado de zona norte. El acusado apretó el gatillo apuntando al piso a muy corta distancia de la víctima. Luego, el agresor intentó retenerla pero la mujer logró escapar.

La víctima se dirigió a la Unidad Judicial 12 y radicó la denuncia, según detalló el fiscal Andrés Godoy a Cba24n. Como medida preventiva de urgencia, las autoridades le entregaron un botón antipánico.

El policía fue localizado y quedó detenido, imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada y amenazas calificadas.

El caso pasó a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, donde continuará la investigación por el hecho que podría encuadrarse como un intento de femicidio, por la peligrosidad del ataque.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

Fuente: LNM