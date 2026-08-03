Un hombre de 37 años fue detenido durante la mañana del sábado 1 de agosto. El hecho ocurrió alrededor de las 6:50 en un inmueble ubicado sobre calle Elías López. Según informó la Policía, al arribar al lugar los efectivos entrevistaron a una mujer de 36 años, quien manifestó que su expareja se había presentado momentos antes en la vivienda y que, tras una discusión, provocó destrozos en el inmueble. Además, denunció haber sido víctima de una agresión física durante el altercado.

Con los datos aportados por la damnificada, personal policial realizó un operativo de búsqueda en las inmediaciones y logró localizar al sospechoso a pocos metros del lugar. El hombre, de 37 años, fue identificado y aprehendido, siendo posteriormente trasladado a la sede policial.

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que continuará con la investigación del hecho.