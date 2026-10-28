Personal policial de la Sección Motocicletas procedió a la detención de un hombre de 27 años, quien momentos antes habría agredido a su pareja, una joven de 21 años, ocasionando además daños en elementos de su propiedad en barrio General Bustos.

Al arribar al lugar, el personal actuante constató una fuerte discusión en el lugar, por lo que se procedió al ingreso al domicilio y a la intervención correspondiente.

Posteriormente, la damnificada fue trasladada al hospital local debido al estado de crisis en el que se encontraba. Se realizó la entrega del procedimiento a la autoridad competente.