La Comuna de Villa Los Aromos avanza en la incorporación de una nueva propuesta deportiva para la localidad: desde el próximo 1 de octubre comenzará a funcionar la primera Escuela de Hockey sobre Patines, una disciplina que hasta el momento no contaba con un espacio de formación en la comunidad.

La iniciativa surge de un trabajo articulado entre el Área de Deportes de la Comuna de Villa Los Aromos, el Proyecto Creer y la Federación Cordobesa de Patinaje (FEDECOR), con el acompañamiento de instituciones vinculadas al desarrollo y la promoción de esta disciplina.

Representantes del proyecto y de la Federación visitaron la localidad, recorrieron el playón deportivo y evaluaron positivamente tanto el espacio como sus dimensiones para llevar adelante las clases. A partir de este encuentro, comenzó a tomar forma una propuesta que busca acercar el hockey sobre patines a niños, jóvenes y personas interesadas en conocer y practicar este deporte.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que la Federación facilitará los elementos necesarios para el inicio de las actividades, luego de la presentación formal realizada por la Comuna. De esta manera, se podrá poner en marcha la escuela sin que la adquisición inicial del equipamiento represente una dificultad para la localidad.

Las clases estarán a cargo del profesor Martín y se desarrollarán los martes y jueves, de 18 a 21 horas, en el playón deportivo de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento.

Durante la primera etapa, los participantes compartirán el espacio de entrenamiento para comenzar a familiarizarse con la disciplina. Posteriormente, y a medida que se consolide la convocatoria, se organizarán grupos según las diferentes edades y niveles.

La apertura de esta escuela representa un hecho inédito para Villa Los Aromos y amplía las posibilidades deportivas disponibles para la comunidad, promoviendo la actividad física, el aprendizaje, la integración y el encuentro.

Las personas interesadas en participar o solicitar mayor información pueden comunicarse con el profesor Martín al 3547 305326.