En el marco de las actividades que viene impulsando el Área de Turismo y Cultura de Villa Los Aromos, este sábado se llevó adelante una nueva jornada de senderismo que reunió a alrededor de 20 personas para disfrutar de una tarde de primavera, naturaleza, historia y encuentro.

La propuesta comenzó en la Plaza de la Soberanía y continuó con una caminata en dirección a La Paisanita, recorriendo un sendero muy utilizado habitualmente por los vecinos de la localidad hasta llegar a calle Río Lindo.

Durante el trayecto, los participantes pudieron contemplar diferentes paisajes y disfrutar de las postales características de esta época del año, con los aromos en plena floración y su perfume acompañando buena parte del recorrido.

La actividad también permitió compartir aspectos vinculados a la historia rural de Villa Los Aromos y al proceso de urbanización del sector conocido como Vivero, recuperando relatos y datos que forman parte de la identidad local.

A lo largo de la caminata se abordaron además leyendas relacionadas con aves y plantas de la zona, enriqueciendo la experiencia desde una mirada ambiental, cultural y educativa.

Otro de los puntos incluidos en el recorrido fue el CAPS de Villa Los Aromos, donde se brindó información relacionada con la salud y la prevención ante picaduras, sumando contenidos útiles para quienes transitan habitualmente los senderos y espacios naturales de la región.

La jornada culminó nuevamente en la plaza con una merienda compartida y saludable a base de frutas, cerrando una tarde en la que el clima acompañó y permitió disfrutar plenamente de la propuesta.

La iniciativa fue organizada por el Área de Turismo y Cultura de Villa Los Aromos, encabezada por Nancy Soto, titular del área, junto a la licenciada Marisa Peralta, responsable de coordinar las caminatas y propuestas de senderismo que se vienen desarrollando en la localidad.

Estas actividades forman parte de una línea de trabajo que busca promover el turismo de cercanía, poner en valor los paisajes, la historia y la identidad de Villa Los Aromos, y generar espacios de encuentro que permitan a vecinos y visitantes conocer el territorio desde otra mirada.