Una mujer de 39 años es buscada desde este viernes en la localidad de Villa Los Aromos, luego de que su esposo denunciara su desaparición ante la Policía. Según se informó, alrededor de las 16 horas, un hombre identificado como Cristian Daniel Flores se presentó en un domicilio del barrio El Vivero y manifestó que su esposa, Graciela Margarita Zoloa, se había ausentado durante la mañana.

De acuerdo con la denuncia, aproximadamente a las 7:45 horas Flores advirtió que la mujer ya no se encontraba en el domicilio.

Al momento de su desaparición, Zoloa vestía un pantalón tipo militar camuflado, una campera rompeviento de color rosa y zapatillas rosadas. Además, llevaba una mochila negra.

Tras tomar conocimiento del hecho, se activó el Protocolo de Búsqueda de Personas y se dispusieron las actuaciones y tareas investigativas correspondientes para establecer su paradero.

Interviene la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno de Alta Gracia, a cargo del fiscal Diego Fernández.

Ante cualquier información que pueda contribuir a localizarla, se solicita comunicarse con la Central de Comunicaciones, al 03547-428177, o con la Comisaría de Anisacate, al 03547-484005.