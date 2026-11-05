Este miércoles por la tarde, el Playón de Villa Los Aromos fue escenario de una jornada de básquet formativo y recreativo, que reunió a niños y adolescentes de las escuelas Bulldogs, de Villa Los Aromos, y Las Lechuzas, de Valle de Anisacate.

El encuentro permitió compartir una tarde de deporte, aprendizaje y compañerismo, promoviendo el desarrollo del básquet y fortaleciendo los vínculos entre las instituciones deportivas de las comunas que integran el corredor de Ruta 5.

La actividad se desarrolló en un clima de participación y entusiasmo, con el objetivo de generar espacios de encuentro para que los chicos y chicas puedan practicar la disciplina, adquirir experiencia y disfrutar del deporte.

Como parte de esta iniciativa, ya se anunció la realización de un próximo encuentro en el Polideportivo El Algarrobo de la Comuna Valle de Anisacate, dando continuidad a esta propuesta de integración deportiva regional.

Cómo sumarse a las actividades

Las escuelas de básquet reciben a chicos y chicas de 10 a 15 años. Para participar, es necesario contar con el apto médico escolar.

Quienes deseen obtener más información o sumarse a las actividades pueden comunicarse con los profesores:

Bulldogs – Villa Los Aromos: +54 9 11 6689-0132.

Las Lechuzas – Valle de Anisacate: +54 9 3547 62-8164.

El trabajo conjunto entre ambas escuelas busca seguir impulsando el básquet formativo y recreativo, generando nuevas oportunidades deportivas para las infancias y adolescencias de la región.