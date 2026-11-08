Una mujer de 33 años fue aprehendida este domingo alrededor de las 18:50 en barrio La Donosa, localidad de Villa del Prado, por presunta desobediencia a una orden judicial y resistencia a la autoridad.

El procedimiento se llevó a cabo en calle 10, donde personal policial intervino ante el supuesto incumplimiento de una medida de exclusión vigente, dispuesta en el marco de la Ley Provincial 9283 de Violencia Familiar.

Tras la intervención, se labraron las actuaciones correspondientes y la mujer fue trasladada a la Alcaldía de Alta Gracia, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente.