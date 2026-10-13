Personal policial encontró diversos elementos durante un control realizado este martes, alrededor de las 8:45, en un tanque en desuso ubicado detrás del dispensario de Villa del Prado, en inmediaciones de calle Azucena y Avenida Alem.

Durante el procedimiento, los efectivos inspeccionaron el segundo piso del inmueble, donde hallaron un parlante portátil de color negro, sin marca visible, y una bordeadora eléctrica de color naranja.

Tras el hallazgo, se labraron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la autoridad competente.