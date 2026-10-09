Un hombre 20 años fue aprehendido el jueves 8 de octubre por la noche en el sector La Donosa, en Villa del Prado, acusado de incumplir una medida judicial de restricción y agredir física y verbalmente a su madre.

El procedimiento se inició alrededor de las 22, cuando personal policial acudió al lugar tras recibir información sobre un presunto incumplimiento de una orden judicial vigente.

Según manifestó una mujer de 51 años ante los efectivos, su hijo habría ingresado a su vivienda pese a tener prohibido acercarse y, además, la habría agredido física y verbalmente.

A partir de las características aportadas, los uniformados realizaron un recorrido por las inmediaciones y lograron localizar al joven, quien fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial correspondiente.

Por otra parte, se dispuso el traslado de la mujer al Hospital Regional Arturo Illia para recibir atención médica.

Se labraron las actuaciones correspondientes y el joven quedó a disposición de la autoridad judicial competente.