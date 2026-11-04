Tres hombres mayores de edad fueron aprehendidos este miércoles 4 de noviembre en barrio Villa Camiares, de la ciudad de Alta Gracia, luego de ser sorprendidos cuando salían del patio de una vivienda y emprendían la fuga a bordo de un automóvil.

El procedimiento se inició durante un patrullaje preventivo realizado por personal policial de la Sección Motocicletas, cuyos efectivos observaron a los tres sujetos salir del inmueble y subir rápidamente a un Fiat Cronos de color gris.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron un seguimiento y lograron interceptar el vehículo a pocas cuadras del lugar. Allí fueron aprehendidos los tres ocupantes, de 26, 32 y 26 años, todos oriundos de Córdoba Capital.

Al inspeccionar la propiedad, los efectivos constataron daños en la puerta de ingreso, compatibles con un intento de apertura forzada. Además, secuestraron distintos elementos que presuntamente habrían sido utilizados para ingresar a la vivienda, entre ellos herramientas tipo ganzúas y otros instrumentos destinados a provocar daños y vulnerar los accesos.

También se dispuso el secuestro del automóvil en el que se movilizaban los sospechosos. Los tres hombres quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.