Los abogados de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, dieron este martes una conferencia de prensa en la que brindaron detalles sobre la presentación que realizaron en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto a la condena en la causa Vialidad por la que la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.

Beraldi fue el primero en hablar y anunció «la incorporación de un elemento nuevo, una nueva prueba que confirma que la sentencia fue absolutamente injusta y que se condenó a una persona inocente«.

En esa línea, agregó que «esas tres toneladas de prueba (presentadas por la Fiscalía) fueron desvirtuadas» por lo que las «imputaciones fueron absolutamente falsas».

Luego marcó que «la verdad a veces sale a la luz de la manera más inesperada» y fue ahí cuando dio a conocer la nueva evidencia, que según los letrados probaría la inocencia de la ex jefa de Estado.

Precisó que «la fiscalía presentó como testigo en la Causa Cuadernos a un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad que mostró una planilla de Excel en la que se detallaba cómo se habían gastado los fondos del fideicomiso» y subrayó: «Nosotros no habíamos podido ver eso antes«.

Explicó que al tratarse de «información completa de todo lo que se había invertido en obra pública con ese fideicomiso, pedimos esa información e iniciamos una investigación«.

Acerca de lo que hallaron, destacó: «Encontramos una prueba determinante, ya que, cuando se hablaba de los fondos que se le habían dado a la Dirección de Vialidad en el período de la presidencia de Cristina Kirchner, si bien la inversión era enorme, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%«.

Por lo tanto, para Beraldi «ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez«.

En este punto agregó que «sus empresas (las de Báez) estaban en lugares muy relegados y que las que estaban en primer lugar no tenían nada que ver con el gobierno de ese momento».

A continuación, resaltó: «Frente al carácter monumental del hallazgo me puse en contacto con mis dos colegas, ya que era una evidencia que excedía el derecho interno y que debía ser llevada al Comité de las Naciones Unidas«.

«Una imagen vale más que mil palabras. 1616 folios por ambas caras escritos. Ésta es la sentencia del Tribunal Oral Federal que condenó a Cristina, que repitió la Cámara de Casación Penal y que la Corte Suprema terminó», expresó a su turno el jurista español Javier Borrego, que también integra el cuerpo de abogados de la expresidenta.

Ante la prensa, citó a un cínico de la Revolución Francesa que afirmó que «todo lo que es excesivo termina siendo insignificante«. Y completó: «Esto no se sostiene. Hablan los jueces de una monstruosidad de la documentación, pero no está la fuente 14 por la que acusan a Cristina«.

Fuente: NA