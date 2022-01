Vecinos cortaron la Ruta 5 por falta de agua

La combinación entre la ola de calor que azota Argentina con temperaturas por encima de los 40 grados y la falta de agua puede tornarse insoportable. Si de por sí el resentimiento en un servicio esencial es causa de serias complicaciones, con los extremos del verano, estas se incrementan. Algunos barrios de Alta Gracia sufren, desde hace días, la falta de agua en los domicilios. Uno de ellos es barrio Parque San Juan, cuyos vecinos organizaron un corte de ruta este lunes.

Pasadas las 18, un grupo de manifestantes realizó el corte de la ruta 5 a la altura de la pasarela peatonal. Allí, reclamaron por la restitución del servicio de agua en la zona. En un primer momento, los manifestantes realizaron reclamos en los cortes del semáforo y luego cortaron la ruta, quemando cubiertas para impedir el tránsito vehicular.

«La situación es crítica. Nos mandan camiones, pero no nos da resultado. Necesitamos agua. No tenemos servicio desde diciembre. Hace más de un mes que estamos haciendo reclamos. Vienen, traen agua en camiones. La presidenta del barrio tiene un listado de vecinos que necesitan agua, pero el coordinador de la Municipalidad tiene otro. No tenemos agua. Necesitamos arreglos en los caños porque son muy viejos» explicó una vecina del barrio. A la vez, la mujer agregó que hay muchos vecinos con covid-19 y no tienen posibilidad de cuidar la higiene.

Este mismo lunes, el presidente de la Cooperativa de Obras Sanitarias de Alta Gracia (Cosag) Ennio Mazzini explicaba a Sumario Noticias: «Esta mañana tuvimos una reunión en el Ejecutivo para armar un cronograma de atención a los barrios con inconvenientes como ser barrio La Perla, Villa Oviedo, General Bustos, Parque San Juan y Lalahenes- además de otros que se puedan ir sumando-. Vamos a arrancar esta semana a raíz de lo que se estima en relación a las altas temperaturas en donde hay mayor consumo de agua y la baja presión».

El antecedente de La Perla

Los primeros días del año, vecinos de barrio La Perla presentaron un amparo colectivo en el Tribunal de Feria de la ciudad de Alta Gracia en contra de la Municipalidad de Alta Gracia y de Cosag por la falta de agua. La medida fue rechazada por el juez Claudio Lasso ya que no cumplía los requisitos para la presentación en tiempo de feria judicial. Igualmente, el magistrado ordenó que se garantizara la provisión de agua a los vecinos y que en un plazo corto se realizaran las obras necesarias para regularizar el servicio. Así mismo, el Ersep será el encargado de calcular el cargo del servicio en el periodo que se haya visto resentido.

Finalmente, el fallo ordena a los vecinos a presentar «elementos probatorios suficientes que permitan ponderar los hechos que denuncian a efectos de lograr un conocimiento más acabado de la situación y que, en el caso, los acompañados, resultan insuficientes». De este modo, en caso de volver a presentar el reclamo colectivo ante la Justicia, deberán reunir más pruebas para presentarlas ante el Tribunal.

