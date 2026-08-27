Valle de Anisacate: recuperaron elementos robados de un obrador

En el lugar, los efectivos entrevistaron a un hombre de 28 años, quien manifestó que personas desconocidas habrían ingresado a un obrador ubicado en el interior de su propiedad, luego de provocar daños en una pared de durlock. Del lugar, los autores sustrajeron una motocicleta Motomel de 125 cc y un grupo electrógeno marca Kimal.

Ante esta situación, se implementó un amplio operativo de búsqueda, con recorridos preventivos y rastrillajes en distintos sectores de la zona. Como resultado del despliegue, el personal policial logró localizar y recuperar ambos elementos sustraídos, que fueron secuestrados y puestos a disposición de la autoridad competente.

En tanto, se continúa con las actuaciones correspondientes para establecer la identidad y el paradero de los responsables del hecho.