«Va a fomentar la crítica desde el conocimiento, y no desde lo que se consume por redes»

Son las palabras de Ricardo González, edil de Alta Gracia Crece, quien presentó el proyecto del programa «Concejal por un día», destinado a jóvenes de 5to y 6to año de las escuelas locales para que conozcan el trabajo del concejo desde adentro.

Este miércoles se presentó en el Concejo Deliberante el proyecto del programa Concejal Por un Día, que tiene como objetivo «promover el aprendizaje y aplicación contextualizada de los procedimientos de la democracia, como la toma de decisiones, el diálogo, la participación, la libre elección, la construcción de consensos o el manejo y resolución de conflictos», según reza el escrito presentado en el recinto.

Los destinatarios de dicho proyecto serán jóvenes estudiantes de quinto y sexto año de escuelas locales, tanto públicas como privadas, que podrán, a través de un trabajo realizado en conjunto con docentes y concejales, interiorizarse y ser «concejal por un día» en una sesión especial.

«Uno ve que los jóvenes a veces están en edad de votar y votan, pero no tienen conocimiento de lo que es el poder Legislativo, o tienen muy por encima lo que es la labor del Concejo Deliberante. Les va a otorgar mayor conocimiento pero también nos va a nutrir a nosotros, los concejales, de las inquietudes de los jóvenes que se pueden ver plasmado en un proyecto de ordenanza», expresó Ricardo González a Redacción Alta Gracia.

Cabe destacar que este tipo de iniciativas ya se realizan a nivel provincial, como las realizadas por la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU), que llevan adelante el Modelo de Naciones Unidas, o el Modelo de Cámara de Senadores, Debate Joven, entre otros.

«Es un proyecto que me toca muy de cerca por ser docente. Los chicos, cuando uno empieza a querer involucrarlos en lo que es la actividad institucional o política, siempre están con ganas pero no tienen herramientas», opina González.

Consultado sobre la visión de los jóvenes con respecto a la política, muchas veces influenciados por pares, redes sociales o adultos, ya sea a favor o en contra, el edil expresó: «los chicos lo que no conocen, no lo internalizan. Hace falta primero conocer las cosas y ser críticos de lo que uno conoce. Es muy importante para los chicos que se saquen este chip de ‘lo único que me es útil es lo que retengo’, sino que sea más amplio. Si uno fomenta más participación, los chicos se empiezan a involucrar, lo vemos en los Centros de Estudiantes, vemos año tras año como mejoran las propuestas. Esto va a fomentar la participación y la crítica desde el conocimiento, y no lo que uno consume por las redes».