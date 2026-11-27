La cámara alta aprobó la iniciativa, que venía de dos años demorada en comisiones tras su aprobación en Diputados. Fija restricciones a la publicidad y promoción de las apuestas online.

Con el voto positivo de los 72 senadores, como exige toda la sociedad.

Así aprobó este jueves la Cámara de Senadores el proyecto de prevención de la ludopatía.

Se trata de un texto que llegaba con riesgo de caerse, tras una media sanción de Diputados y que arrastraba dos años dando vueltas en las comisiones de la Cámara alta.

Por eso estaba a punto de perder el estado parlamentario, algo previsto para el próximo lunes. Por eso la oposición forzó el tratamiento con o sin dictamen.

Y el oficialismo terminó apoyando las mismas líneas que la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, había pensando en 2024.

Frente a este panorama y bajo una fuerte presión de la Iglesia católica, La Libertad Avanza había acordado en Labor Parlamentaria darle sanción definitiva.

La necesidad de una regulación de la publicidad de las plataformas de juego, el endurecimiento de las sanciones contra los operadores ilegales, el refuerzo a los controles para impedir el acceso de menores y la creación de mecanismos de prevención, asistencia y autoexclusión son parte del articulado, que se hizo Ley.

Fuente: Cba24n