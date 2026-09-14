La cineasta cordobesa María Aparicio fue reconocida en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde su película A veces me entra tristeza, otras veces rebelión obtuvo el máximo galardón de la competencia Giornate degli Autori.

La producción, de origen argentino-español, tuvo su estreno mundial en el prestigioso festival italiano y contó con el apoyo del Polo Audiovisual Córdoba. El proyecto reunió además a productoras, equipos técnicos y artistas de la provincia.

El reconocimiento representa un nuevo impulso para la producción audiovisual cordobesa y se suma al creciente recorrido de realizadores y proyectos locales en festivales y mercados internacionales.

Desde la Agencia Córdoba Cultura y el Polo Audiovisual Córdoba destacaron el logro de Aparicio y del equipo que participó en la realización de la película, que logró posicionarse en uno de los principales escenarios de la industria cinematográfica mundial.