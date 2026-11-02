Un hombre de 36 años y una mujer de 39 fueron aprehendidos durante la noche del domingo 1 de noviembre en la ciudad de Alta Gracia, luego de ser encontrados en posesión de una motoguadaña que había sido denunciada como sustraída.

El procedimiento se inició alrededor de las 22:25, tras un llamado al sistema de emergencias 911, mediante el cual un vecino alertó sobre el robo de una motoguadaña de color verde.

A partir de las características aportadas, personal policial desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar e interceptar a una pareja en la intersección de las calles Manuel Solares y Martínez.

Durante el control, los efectivos identificaron a ambas personas y constataron que tenían en su poder el elemento denunciado como robado.

Finalmente, se procedió a la aprehensión de los dos sospechosos y al secuestro de la motoguadaña, que fue recuperada. Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.