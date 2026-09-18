Luego de una investigación que se extendió durante varios meses, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron dos allanamientos en la ciudad de Alta Gracia, donde secuestraron estupefacientes y fueron detenidos dos narcomenudistas mayores de edad.

Los procedimientos se concretaron sobre calle Liniers, uno al 1100 y otro sin numeración, ambos de barrio General Bustos. Durante los registros se incautaron varias dosis de cocaína, plantas de cannabis sativa, $706.800 y elementos de interés para la causa.

De acuerdo con la investigación, la pareja detenida comercializaba cocaína desde uno de los domicilios, mientras que el segundo inmueble era utilizado para el guardado de las sustancias ilícitas. Asimismo, ambos detenidos contaban con antecedentes por delitos vinculados al narcotráfico.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, los detenidos fueron trasladados a sede judicial conjuntamente con los elementos secuestrados de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.