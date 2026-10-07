Coincidieron agrupaciones políticas, gremiales, sociales y de defensa del ambiente en una movilización desarrollada frente a los Tribunales, en la ciudad de Buenos Aires.

Este martes agrupaciones políticas, gremiales, sociales y de defensa del ambiente se movilizaron hacia los Tribunales, en la ciudad de Buenos Aires, para cuestionar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anuló el fallo que suspendía el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, que derogaba la «Ley de Tierras», habilitando de esa manera la compra ilimitada de tierras argentinas por parte de extranjeros, entre otros perjuicios.

Coincidieron los manifestantes en calificar de «inconstitucional» la medida del máximo tribunal y exigir que el país “pueda decidir sobre su tierra, su agua, sus alimentos y su futuro”.

“Estamos acá junto a quienes defienden, en cada rincón de la Argentina, el derecho de nuestro pueblo a vivir con dignidad en su propia tierra. Estamos acá, poniendo alma, corazón y vida contra el plan sistemático de entrega de la soberanía del gobierno de Javier Milei, ahora convalidado por la Corte Suprema”, manifestaron en el documento que fue leído en el acto frente a Tribunales.

El texto fue firmado por las dos vertientes de la CTA (Autónoma y de los Trabajadores), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Mesa Ecuménica, Partido Piquetero, Unidad Popular, Barrios de Pie, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la CONADU y la CONADU Histórica.

En él, denunciaron que el pasado 29 de septiembre los miembros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, “cerraron la puerta” al reclamo contra la derogación de la Ley de Tierras.

“El Gobierno de Javier Milei había eliminado esa protección mediante el artículo 154 del DNU 70/2023. La Corte dejó sin efecto la sentencia que había declarado inconstitucional esa derogación y rechazó la demanda de los excombatientes de Malvinas. En concreto, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti le pusieron el cartel de venta a la Argentina”, indicaron.

Asimismo, sostuvieron que si bien la Corte asegura que resolvió una cuestión procesal, “esa decisión quitó la protección obtenida en esta causa y favoreció, en los hechos, la política de extranjerización” que mantiene el Poder Ejecutivo.

En la misma línea, afirmaron que los efectos de esta medida “se van a sentir sobre el territorio, sobre los recursos y sobre las posibilidades de las generaciones que vienen”.

“Hoy, en Argentina, pueden venir los Peter Thiel a comprar una ciudad, una provincia o un valle”, advierte el documento.

Por su parte, los diputados nacionales del Frente de Izquierda de los Trabajadores – Unidad (FIT-U), Nicolás del Caño y Myriam Bregman, brindaron un discurso frente al Palacio de Tribunales y también convocaron a movilizarse “masivamente” al Congreso el próximo 15 de octubre “para lograr el rechazo total del DNU 70/23”.

Asimismo, le exigieron a las centrales sindicales que llamen a un paro nacional ese mismo día, con el fin de que puedan manifestarse miles de personas en todo el país, y “derrotar este intento de derogación” de la Ley de Tierras.

“Tres jueces elegidos a dedo por las componendas políticas, que nadie eligió, fallan en contra de un pueblo que se movilizó el 6 de agosto, dejando muy claro el rechazo a la venta de nuestras tierras y la defensa de los bienes comunes, de la tierra, del agua. Por eso este 15 de octubre tenemos que ser cientos de miles en las calles y exigimos un paro nacional para que caiga todo el decreto 70/23”, concluyó del Caño.

Fuente: NA