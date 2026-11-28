El episodio ocurrió el viernes por la noche en un complejo de departamentos de Alta Gracia. La mujer habría amenazado a una vecina de 60 años y también fue señalada por daños en la puerta de ingreso de una vivienda.

Una mujer de 34 años fue aprehendida el viernes por la noche en barrio Parque San Juan, en la ciudad de Alta Gracia, luego de protagonizar un episodio de amenazas y agresiones en un complejo habitacional.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 22:40, cuando personal policial se hizo presente en el lugar a raíz de un conflicto entre particulares.

Al arribar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 60 años, quien manifestó haber recibido amenazas por parte de una inquilina del complejo, a la que también señaló como presunta responsable de daños ocasionados en la puerta de ingreso de su vivienda.

Mientras se desarrollaba la intervención policial, otra mujer salió del interior del complejo y comenzó a proferir insultos y amenazas contra la entrevistada, adoptando una actitud agresiva.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la aprehensión de la mujer de 34 años, quien fue trasladada a sede policial y posteriormente alojada en Alcaldía, quedando a disposición de la autoridad judicial competente.