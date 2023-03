El fiscal a cargo de la investigación imputó al sospechoso arrestado y ordenó la pericia al acusado de atacar y herir a una joven con un bisturí.

El hecho sucedió el domingo a las 6 de la mañana.

Una joven denunció que, en la madrugada del domingo, en la Terminal de Ómnibus fue apuñalada por un desconocido.

Valentina contó que “el pasado domingo 12/03 a las 06:00 de la mañana en la terminal de Córdoba me apuñalaron (no había intenciones de robo). Un hombre se me sentó al lado a fumar y de la nada me empezó a pegar, pensé que solo eran golpes hasta que vi la sangre”.

El agresor se quedó en las adyacencias de la Terminal.

En esta situación, amigas de Valentina lo identificaron y lo señalaron ante los policías, que lo detuvieron.

Según la Policía, el agresor portaba un bisturí en una mano y, según trascendió, entre las ropas tenía otros elementos similares.

La causa recayó en la fiscalía de turno de Distrito 1, a cargo de Rubén Caro, quien imputó al sospechoso y ordenó que se lo someta a un exhaustivo examen psiquiátrico.

El fiscal Rubén Caro está a cargo de la investigación imputó al sospechoso arrestado y ordenó la pericia al acusado de atacar y herir a una joven con un bísturi.

También se han solicitado informes para determinar si tiene antecedentes de alguna patología de salud mental.

Fuente: Cba24n.com.ar