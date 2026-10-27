Un joven de 19 años protagonizó un incidente vial este martes por la tarde. No se registraron personas lesionadas. El hecho ocurrió alrededor de las 14:10, cuando el conductor de una camioneta Volkswagen Saveiro perdió el control del vehículo, cruzó de carril y quedó detenido sobre la calzada, lo que provocó una obstrucción parcial del tránsito.

Personal policial intervino en el lugar y procedió a desplazar el rodado hacia la banquina, mientras se aguardaba la llegada de un servicio de grúa para su remoción.

Una vez finalizadas las tareas, la calzada quedó liberada y el tránsito en sentido hacia la ciudad de Córdoba se normalizó, sin que se registraran otras novedades.