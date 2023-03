El intendente Marcos Torres dió inicio a las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con el tradicional discurso de repaso de gestión y proyecciones para el presente año. Entre los anuncios más importantes es la creación del Centro de Atención Pediátrica Municipal.

En un Cine Monumental colmado de referentes políticos, barriales y la «hinchada» propia del mandatario local que no pararon de aplaudir y ponerle «música» al evento, se realizó el acto de incio de sesiones con un fuerte discurso de cara a las próximas elecciones.

Entre los anuncios más importantes para este 2023 destacó que «en el predio del cañito donde antiguamente funcionaba la Uder, vamos a comenzar las remodelaciones y puesta en valor para crear un nuevo polo sanitario, con todas las comodidades, sala de espera, espacios de recreación, consultorios, vacunatorio, generando el primer CENTRO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICO MUNICIPAL».

Por otra parte, también se refirió a los vecinos y vecinas que se habían convocado en el lugar en búsqueda de respuestas ante la falta de agua en los arroyos. Ante ello, Torres les dijo que la preocupación es de todos y que se está trabajando para no sólo conocer las causas de la falta de agua en los cauces sino también en buscar todas las soluciones posibles. En este sentido, no dejó de responsabilzar a la oposición de hacer «campaña» con este tema.

Cabe destacar que la concejala radical Lucía Allende tenía en su banca un cartel que rezaba «No me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Salvemos nuestros arroyos»

ALIVIO FISCAL: «Desde la gestión queremos trabajar en pos de fomentar el empleo, los microemprendimientos y el sector comercial para un futuro más sustentable. Y es por ello Este año vamos a eliminar también aquellas tasas como la inscripción y baja de la actividad Comercial, emisión de certificado fiscal, libre deuda de habilitaciones comerciales, entre otras para brindar mayores oportunidades.

POLÍTICA EDUCATIVA. «Construiremos, con fondos propios y provinciales, 9 nuevas aulas. 7 en los centros educativos Amadeo Sabattini, Rector Avanzi e IPEM 345 y 2 màs, ya casi completadas en la nueva escuela Anacleto Oviedo. Pondremos en marcha este año la primera Escuela Municipal Ambiental y de la Economía Circular, que contará con Diplomaturas universitarias, capacitaciones en oficios verdes y un programa de Promotores Ambientales, para cuidar el ambiente desde la sociedad y la producción»

SEGURIDAD: «Eeste año invertimos en 3 nuevos móviles para nuestra gran defensa civil que es sin dudas la más preparada y equipada de toda la provincia y creamos la Guardia Urbana que trabajará mancomunadamente con la Policía y con Seguridad Ciudadana en la prevención de los delitos». Además se incorporarán más cámaras de seguridad y se continuará con el plan de iluminación en toda la ciudad.

POLÍTICA HABITACIONAL: «Decidimos encarar un programa que marcará un antes y un después en Mi Casa Llave En Mano. Con este programa habitacional Municipal sin precedentes, 55 familias de Alta Gracia tienen la posibilidad de acceder a un hogar, con un crédito a pagar en 20 años, sin interés. Estas cómodas cuotas de los créditos ingresarán a un fondo específico que permitirá la continuidad del programa convirtiéndose en una verdadera política de estado. Estamos trabajando para que en los próximos meses podamos anunciar un loteo social de más de 300 lotes en un lugar hermoso de nuestra ciudad»

DESARROLLO SOCIAL: «Quiero anunciarles que en la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante ingresará un nuevo Programa de ayuda social que se llamará “Alta Gracia CON VOS”. En este programa el Estado municipal va a destinar 105 millones de pesos para ayudar a que muchas familias de Alta Gracia puedan vivir en mejores condiciones».

TRANSPORTE PÚBLICO: «Este año invertiremos en la modernización poniendo en funcionamiento la aplicación municipal del transporte público que le brindará al usuario información sobre horarios, recorridos, paradas y posicionamiento en tiempo real de las unidades. También vamos a unificar el medio de pago a través de una única tarjeta utilizable para todas las líneas de la ciudad y pondremos cámaras de seguridad en todas las unidades. Asimismo como nuestra ciudad creció mucho y queremos un mejor servicio otorgaremos 20 nuevas licencias de taxi y remises,haciendo frente a una demanda de la sociedad»

El discurso del intendente Torres también rondó sobre espacios públicos, obras y servicios públicos para los barrios, nuevas plazas, área deportes, Festivales, ambiente, reciclados, Turismo y Cultura con el anuncio de la puesta en valor del ex Casino de oficiales del Parque del Sierras Hotel.

Finalmente y como colorario del inicio de la campaña electoral en donde el mismo Marcos Torres había anunciado sus ganas de ir por una reelección, concluyó con un claro mensaje político:

«Estamos en un año electoral, a nivel nacional, provincial y también municipal. Sabemos que la gente no quiere escuchar promesas vacías, asistir a peleas políticas y chicanas sin sentido. (…) créanme que más que de promesas, nosotros hablamos de compromisos asumidos. Sabemos hacia dónde vamos, tenemos un rumbo definido y lo vamos a perseguir. No nos corren los tiempos electorales, porque hicimos y hacemos las cosas con seriedad. No nos corren tampoco las estrategias y las alianzas electorales, porque nuestra carta de presentación fue y será nuestra gestión (…) Tenemos muchos más sueños hacia adelante, porque sabemos que el futuro que viene, ya lo empezamos a construir y lo vamos a seguir haciendo en los próximos años»

DISCURSO COMPLETO