Un hombre de 51 años resultó lesionado este miércoles por la noche tras protagonizar un accidente de tránsito en barrio Córdoba, en la ciudad de Alta Gracia.

El hecho ocurrió alrededor de las 22, en la intersección de las calles Lucio V. Rossi y Cuba, donde personal policial constató que el conductor de una motocicleta Yamaha YBR había perdido el control del rodado y caído sobre la calzada, por causas que se investigan.

En el lugar, el motociclista recibió asistencia del servicio de emergencias médicas Vittal y posteriormente fue trasladado a la Clínica Santa María para recibir atención médica.