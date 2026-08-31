Un motociclista resultó lesionado tras chocar contra un vehículo estacionado

Un joven de 17 años resultó lesionado durante la madrugada de este domingo tras protagonizar un siniestro vial en avenida Belgrano al 77. El hecho ocurrió alrededor de las 00:35, cuando, por causas que se investigan, una motocicleta Motomel S2 impactó contra la parte trasera de un automóvil Renault Kangoo que se encontraba estacionado sobre la vía pública.

Como consecuencia de la colisión, el conductor de la motocicleta fue asistido en el lugar por personal del servicio de emergencias Vittal. Tras realizarle un control clínico, el profesional interviniente dispuso su traslado al Hospital Regional Arturo Illia para una mejor valoración médica, acompañado por su progenitor.