Un accidente de tránsito se registró este jueves 22 de octubre, alrededor de las 10:30, sobre la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 39. Según se informó, el siniestro involucró a una motocicleta Honda, conducida por un joven de 25 años, y un automóvil Toyota Corolla Cross, al mando de una mujer de 41 años.

Tras un llamado al 911, personal policial acudió al lugar y solicitó la intervención de los servicios de emergencia. Una ambulancia de Vittal asistió al motociclista y dispuso su traslado al Hospital Regional Arturo Illia de Alta Gracia para una mejor evaluación médica.