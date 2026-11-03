Un accidente de tránsito con una persona lesionada se registró durante la tarde en la intersección de las calles Lucio V. Rossi y Presidente Dr. Alfonsín.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:03, cuando, por causas que se intentan establecer, colisionaron una motocicleta Honda Titán y una camioneta Fiat Strada.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta, un joven de 24 años, recibió asistencia del servicio de emergencias médicas y posteriormente fue trasladado a la Clínica Santa María para una mejor evaluación y atención médica.