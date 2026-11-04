Un accidente de tránsito ocurrido en barrio Villa Camiares, de la ciudad de Alta Gracia, dejó como saldo a un menor de edad trasladado al hospital para su evaluación médica.

El hecho se registró alrededor de las 13:20 horas, en inmediaciones de avenida Sanavirones y calle Achiras, donde una joven de 19 años circulaba en una motocicleta de 110 cc junto a su hermano menor.

Por causas que se intentan establecer, la conductora perdió el control del rodado, provocando la caída del menor sobre la carpeta asfáltica.

En el lugar trabajó un servicio de emergencias médicas, cuyo personal asistió al niño y dispuso su traslado al hospital para una mejor evaluación y observación.