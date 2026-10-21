Se trata de Facundo Juan Kassar quien confesó haber cometido los hechos por lo cuales la justicia lo condenó a seis años de prisión.

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 9na Nominación, con la participación del Ministerio Público Fiscal, condenó a un médico como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual analogado al acceso carnal –por la introducción de otras partes del cuerpo en la vía anal de la víctima-, imponiéndole una pena de seis años de prisión, con adicionales de ley y costas.

A través de un Juicio abreviado y luego de que el imputado Facundo Juan Kassar reconociera de manera libre y voluntaria haber cometido los hechos que se le imputan, la Justicia llegó a la aplicación de la pena.