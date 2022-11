Un local del centro sufrió una estafa por parte de una clienta

El hecho se habría repetido en otros comercios locales. La mujer brindaba número de DNI falso, teléfono inexistente y alteraba comprobantes de transferencia falsos.

En las últimas horas un comercio local difundió la imagen de una supuesta clienta, que habría presentado, luego de una «compra» un DNI falso, brindado un número de teléfono inexistente y lo más llamativo: un comprobante de transferencia falso.

«Uno como comerciante accede a todos los métodos de pago en pos de la comodidad del cliente. No siempre estamos con efectivo encima y está bien. Uno como comerciante sabe que debe estar atento a ciertas cosas, pero por otro lado, por no incomodar confía en el cliente. Esta ‘señora’ que vemos en el video, ha de tener un master en edición de comprobantes truchos hechos en, literal, segundos. Nos dio DNI falso y el número de teléfono no existe», postearon desde Ominim Sorpresería, el local de la calle Belgrano.

Desde el local afirman que la mujer habría intentado estafar a otros comerciantes con la misma modalidad.