El legislador de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Peirone, presentó un proyecto para que el sistema de salud pública de Córdoba pueda cobrarle a ciudadanos extranjeros y de otras provincias por atenderlos. Según su impulsor, la iniciativa surge en un contexto de crisis económica en el que cada vez es mayor la demanda en los hospitales debido a que muchas personas están perdiendo sus prepagas y obras sociales.

“Ya se está sobrecargando. Tenemos que buscar un punto de equilibrio para que las prestaciones al menos mantengan el nivel y con estos recursos tratar de lograr una modernización y reorganización”, sostuvo en Arriba Córdoba.

Peirone aclaró que la propuesta excluye lo que implica casos de urgencias y emergencias. “Si un chico de Catamarca hace una apendicitis o una perforación abdominal nadie le va a plantear esto”, ejemplificó.

En esa línea, indicó que la medida apunta específicamente a “procedimientos programados de tercer nivel”. Esto abarca cirugías, tratamientos oncológicos, partos y algunos casos de trasplantes.

“Es para evitar lo que yo llamo ‘tours de salud’. Vienen pacientes de países vecinos para realizarse procedimientos de alta complejidad en nuestros hospitales, fundamentalmente traumatología. Los cónsules están al tanto y hasta les reservan un lugar para dormir”, criticó.

Dónde está la línea

El legislador señaló que en los casos de personas de otras provincias, el objetivo es establecer convenios de reciprocidad. Así, en caso de que el paciente no encuentre al especialista que necesita en su distrito, podría operarse en Córdoba siempre y cuando su Gobierno asuma los costos.

Además, indicó que aquellos extranjeros o personas nacidas en otras provincias que tengan su residencia legal en Córdoba podrán hacer uso de los hospitales públicos sin asumir los costos.

Sin embargo, esto último no alcanzaría al grupo que Peirone definió como “residentes precarios”. Es decir, a aquellos que están radicados en Córdoba pero no cuentan con un DNI nacional ni realizaron el cambio de domicilio. “Si legalmente están considerados como precarios y no tiene la residencia argentina van a ser parte de este proyecto”, concluyó.

