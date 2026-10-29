El delincuente de 36 años falleció en el acto después de perder el control de la camioneta en la que huía en una zona rural de Malagueño. Habían entrado a una casa de un barrio privado de Villa Parque Santa Ana. El otro sospechoso escapó a pie y es buscado por la Policía.

Un ladrón murió este jueves a la madrugada mientras escapaba en una camioneta después de robar en una casa de un country de Villa Parque Santa Ana, Córdoba. El delincuente volcó en un camino rural y falleció en el lugar, mientras que su cómplice abandonó el vehículo y continuó la fuga a pie.

Según publicó el medio Resumen, los delincuentes habían ingresado a una vivienda de un barrio privado que se encontraba sin ocupantes. Tras cometer el robo, escaparon a bordo de una camioneta por un camino rural que conecta Villa Parque Santa Ana con Malagueño.

En medio de la huida, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando. El impacto le provocó la muerte en el acto.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar del accidente, encontraron al delincuente sin vida dentro de la camioneta. Según informó la Policía, tenía 36 años y habría sido quien manejaba.

Buscan al cómplice que escapó después del vuelco

El otro ladrón consiguió salir de la camioneta y huyó a pie antes de que llegaran los uniformados. Fuentes de la investigación indicaron a Resumen que, tras constatar la muerte del conductor, la Policía inició rastrillajes en la zona rural para intentar encontrar al segundo sospechoso.

Hasta el momento, el cómplice continúa prófugo y las autoridades trabajan para dar con su paradero. La investigación también busca reconstruir las circunstancias del robo en el barrio privado y del accidente que terminó con la muerte de uno de los delincuentes.

Fuente: El DoceTV