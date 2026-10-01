Un hombre de 30 años fue aprehendido este miércoles, luego de ser encontrado en el interior del domicilio de su expareja, pese a tener una medida de restricción vigente. El procedimiento se realizó alrededor de las 12, en un domicilio de calle Reinaldo Lupi. Al arribar, personal policial entrevistó a una mujer de 30 años, quien manifestó contar con medidas cautelares de restricción respecto de su expareja.

Los efectivos constataron que el hombre se encontraba dentro de la vivienda, por lo que procedieron a su aprehensión y posterior traslado a sede policial.

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.