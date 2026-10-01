Un incendio se registró durante la madrugada de este jueves en una vivienda ubicada sobre calle Rivadavia, en la ciudad de Alta Gracia. Como consecuencia del hecho, el propietario del inmueble sufrió quemaduras de carácter leve. Según manifestó el propietario, un hombre de 41 años, se encontraba descansando junto a su familia cuando se habría iniciado el fuego en el sector del garaje, donde estaban estacionados un automóvil Ford Fiesta y dos motocicletas, una Zanella de 110 cc y una Yamaha de la misma cilindrada.

En la vivienda se encontraban, además, una mujer de 38 años, dos menores de 17 y 6 años y otro joven de 17 años que estaba circunstancialmente en el domicilio.

Personal de Bomberos trabajó en el lugar para controlar el incendio, mientras que el servicio de emergencias Vittal asistió a los ocupantes. El propietario presentó quemaduras leves, en tanto que los demás integrantes fueron evaluados clínicamente.

Se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias y el origen del siniestro.