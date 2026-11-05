Un hombre fue sorprendido robando cables y alumbrado público

Un hombre de 37 años fue aprehendido durante la madrugada de este jueves en barrio Parque Virrey, luego de ser sorprendido con dos luminarias LED que habrían sido sustraídas del sistema de alumbrado público.

El procedimiento se registró alrededor de la 01:45, cuando personal policial que realizaba tareas de patrullaje por inmediaciones de calle Pública y avenida Del Virrey observó a un individuo que, al advertir la presencia del móvil, habría intentado desprenderse de algunos elementos que llevaba envueltos en una prenda de vestir.

Tras interceptarlo e identificarlo, los efectivos realizaron un control de sus pertenencias y encontraron una luminaria LED dentro de una mochila. En tanto, el elemento que había descartado resultó ser una segunda luminaria de similares características.

Posteriormente, durante un recorrido por el sector, los uniformados detectaron, a unos 300 metros del lugar, dos postes de alumbrado público que presentaban el faltante de sus respectivas luminarias. Personal municipal confirmó que los elementos secuestrados pertenecían al sistema de iluminación de la ciudad.

Como resultado del procedimiento, el hombre fue aprehendido y se secuestraron las dos luminarias LED, una mochila y una prenda de vestir, que quedaron incorporadas a las actuaciones judiciales.

El caso fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente, que dispuso continuar con las diligencias correspondientes.