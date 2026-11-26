El procedimiento se realizó a la altura del kilómetro 31, cuando efectivos de Policía Caminera detectaron que un menor que viajaba en un automóvil no llevaba colocado el cinturón de seguridad.

Un hombre fue aprehendido este miércoles 25 de noviembre, alrededor de las 17, durante un control preventivo de tránsito realizado por personal de la Dirección General de Policía Caminera sobre la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 31.

El procedimiento tuvo lugar cuando los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil Honda Fit para realizar una inspección. Durante el control, constataron que un menor de edad que viajaba en el asiento delantero no llevaba colocado el cinturón de seguridad, por lo que informaron al conductor sobre la infracción a la normativa vial.

Ante esta situación, el hombre reaccionó de manera hostil y se resistió a la intervención policial. Con la colaboración del personal actuante, fue reducido y aprehendido. Según se informó, durante el procedimiento continuó manifestando una conducta agresiva hacia los efectivos.

Finalmente, la Policía procedió al secuestro del vehículo y trasladó al detenido a la sede policial de Alta Gracia, donde quedó a disposición de la autoridad competente por el supuesto delito de resistencia a la autoridad.