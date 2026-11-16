Un hombre de 40 años fue aprehendido este domingo al mediodía en barrio El Cerrito, de Villa La Bolsa, durante un procedimiento policial que permitió además el secuestro preventivo de diversos elementos cuya procedencia no pudo justificar.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:40, cuando efectivos policiales se dirigían a atender un requerimiento por la activación de una alarma. Durante el desplazamiento, observaron a dos sujetos en una garita de transporte público que tenían en su poder varios objetos, por lo que procedieron a realizar un control preventivo.

Al intentar identificarlos, uno de los individuos se dio a la fuga a bordo de una motocicleta, mientras que el otro permaneció en el lugar. Este último habría adoptado una actitud hostil, oponiendo resistencia al procedimiento y profiriendo amenazas contra el personal policial, motivo por el cual fue aprehendido.

Durante la intervención, los efectivos secuestraron una desmalezadora, una carretilla, un parlante, una planchita para el cabello, un juego de micrófonos y un compresor, elementos que el hombre no pudo acreditar como propios ni justificar su procedencia.

El aprehendido y los objetos recuperados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, que determinará las medidas correspondientes y el origen de los elementos secuestrados.