Un hombre fue aprehendido tras sustraer un celular a una adolescente

Un hombre de 24 años fue detenido este viernes al mediodía en barrio Parque Virrey, de la ciudad de Alta Gracia, luego de ser señalado como presunto autor del robo de un teléfono celular a una adolescente de 13 años.

El procedimiento se registró alrededor de las 12:40, en la intersección de las calles Bahía Blanca y Lavalle, donde personal policial de la Sección Motocicletas acudió tras recibir un aviso sobre la retención de un individuo por parte de un particular.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a un hombre de 29 años, quien manifestó que había intervenido y retenido al sospechoso luego de advertir que, mediante violencia física y verbal, le habría sustraído el teléfono celular a la menor, que se encontraba en la vía pública.

Tras constatar lo sucedido, la Policía procedió a la aprehensión del joven y al secuestro de un teléfono celular Motorola E15, que fue recuperado y puesto a disposición de la Justicia.

En tanto, la adolescente fue trasladada al Hospital Regional de Alta Gracia, donde recibió asistencia y contención médica para constatar posibles lesiones.