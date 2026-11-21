Un hombre de 32 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado, luego de ser retenido por un vecino que lo habría sorprendido sustrayendo pertenencias del interior de un automóvil estacionado en en calle San Martín 167 de Alta Gracia.

El procedimiento se registró alrededor de la 01:00, en calle San Martín 167, de la ciudad de Alta Gracia, donde personal policial entrevistó a un hombre de 39 años que manifestó haber retenido al sospechoso tras observarlo cuando sustraía distintos elementos de un Fiat Duna.

Minutos después, se hizo presente el propietario del vehículo, quien reconoció como propias las pertenencias recuperadas. En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión del hombre de 32 años y al secuestro de varias prendas de vestir y un par de anteojos de sol.

El aprehendido y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes.