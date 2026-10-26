El domingo 25 de octubre, personal policial aprehendió a un hombre de 43 años en la ciudad de Alta Gracia. La intervención se originó a partir de un llamado al sistema de emergencias 911, que solicitaba la presencia urgente de efectivos en un domicilio de la ciudad.

En el lugar, personal de la Sección Motocicletas entrevistó a una mujer de 45 años, quien habría protagonizado un altercado con su pareja en presencia de su hija, de 17 años.

A raíz de lo sucedido y de las circunstancias constatadas, los efectivos procedieron a la aprehensión del hombre. En tanto, la mujer recibió asistencia y fue trasladada al hospital local para una evaluación médica.

Finalmente, las actuaciones fueron puestas a disposición de la autoridad competente, quedando el procedimiento sujeto a las disposiciones judiciales correspondientes.